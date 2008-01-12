Ехануров признал, что армию некому кормить

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ считает, что для организации питания военнослужащих следует создать заводы.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Минобороны, выступая в ходе оперативного сбора руководящего состава и научно-педагогических работников Национальной академии обороны Украины с привлечением органов управления Военной организации государства, проходящего в форме методической военно-стратегической игры, он сказал: “Вопрос, который я еще не успел изучить, – это питание”. “Я заслушал доклады на эту тему, но еще не принимал решений по организации и обеспечению питания военнослужащих”, - сказал министр, отметив, что “индустрия питания в мире уже давно отработана, у нас функционирует лишь часть этой составляющей. Украинской системы питания, к сожалению, нет”.

По его словам, “если подумать о питании серьезно, необходимо обсуждать создание заводов по изготовлению еды. Он также добавил, что “в существующей на сегодня системе аутсорсинг есть довольно много проблем. Необходимо обсудить все с начала относительно этой темы, ведь не все налажено”.

“В обществе должно прийти понимание, что украинская армия – это очень серьезный заказчик”, - подчеркнул министр обороны.