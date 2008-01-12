Конституционный Суд принял решение о принципах третейского самоуправления

В понедельник, 14 января, Конституционный Суд Украины обнародует принятое 10 декабря решение по делу по конституционному представлению 51 народного депутата о конституционности закона относительно принципов третейского самоуправления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, в представлении речь идет о положениях абзацев седьмого, одиннадцатого статьи 2, статьи 3, пункта 9 статьи 4 и раздела VIII «Третейское самоуправление» Закона Украины «О третейских судах» от 11 мая 2004 года № 1701-IV (Ведомости Верховной Рады Украины, 2004 г., № 35, ст. 412) с изменениями и дополнениями.

Ссылаясь на статьи 124, 125 Конституции Украины, народные депутаты утверждают, что закон фактически наделяет третейские суды статусом органов правосудия и в то же время составной судебной ветви власти.

Кроме того, субъект права на конституционное представление считает вышеназванные положения закона относительно принципов третейского самоуправления не отвечающими Конституции Украины.

Начало - в 15 часов. После обнародования состоится пресс-конференция судьи-докладчика по делу Владимира КАМПА.

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