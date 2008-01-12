Энергоатом знакомится с новым президентом

Министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН представил сегодня трудовому коллективу НАЭК «Энергоатом» нового президента компании Юрия КОВРИЖКИНА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как сообщал УНИАН, до этого “Энергоатом” с октября 2006 года возглавлял Андрей ДЕРКАЧ, который был уволен правительством 8 ноября 2007 года в связи с избранием народным депутатом.

Обязанности президента НАЭК «Энергоатом» с 9 ноября исполнял первый вице-президент по экономической политике и корпоративному развитию компании Никита КОНСТАНТИНОВ.

Ю.КОВРИЖКИН до последнего назначения был советником одного из заместителей президента НАЭК, еще раньше - первым вице-президентом - техническим директором “Энергоатома”. Также Ю.КОВРИЖКИН занимал должность директора Запорожской АЭС.