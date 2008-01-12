Бюджет Полтавы вырос в полтора раза

Городской совет Полтавы вчера принял бюджет в размере 426,146 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба горсовета Полтавы.

По данным пресс-службы, доходы общего фонда бюджета города утверждены в сумме 384,531 млн. грн, специального фонда - 41,615 млн. грн.

При этом расходы общего фонда горбюджета составляют 344,8 млн. грн.

Бюджет Полтавы-2008 на 47% больше, чем бюджет 2007 года. Такое увеличение связано преимущественно из-за увеличения размера минимальной зарплаты и повышением цен на энергоносители.

В целом, в 2008 году горсовет на 46% и 40% соответственно увеличены расходы на содержание заведений образования (около 145 млн. грн.) и здравоохранения (102 млн. грн.), а также на 64% - до 14 млн. грн. - увеличится финансирование культуры.