Ющенко: приоритет - Чернобыль, потом - боеприпасы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает снятие с эксплуатации Чернобыльской АЭС и превращение объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему главными приоритетами в работе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал сегодня на встрече с министром по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Владимиром ШАНДРОЙ, посвященной основным акцентам работы МЧС в 2008 году.

«Нам нужно четко изменить основу, на которой работает сегодня министерство», – поставил задачу Президент. Он выразил свое виденье приоритетов работы МЧС. Это, в частности, снятие с эксплуатации Чернобыльской АЭС и превращение объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему. Отдельной задачей глава государства определил утилизацию боеприпасов.

Во встрече также приняли участие генеральный директор ЧАЭС Игорь ГРАМОТКИН и заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей ПАРАШИН.