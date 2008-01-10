Взрыв во Львове: трансформатор умер от старости

Из-за взрыва на трансформаторной подстанции, которая находится на улице Каховской во Львове, без электроснабжения осталось свыше 50 жилых домов на улицах Каховской, Сигновка, Патона, Городоцкой.

Как проинформировали УНИАН в диспетчерской службе Львовского городского совета, авария произошла сегодня утром на одной из электрических подстанций Зализничного района города, которая принадлежит «Львовоблэнерго». Причиной взрыва трансформатора стала изношенность и обветшалость оборудования. В результате взрыва произошел обвал одной из стен помещения подстанции, к счастью, обошлось без человеческих жертв.

По сообщению диспетчерской службы Львовского городского совета, аварийно-восстановительные работы были полностью завершены в 18.00, и во все жилые дома была возобновлена подача электрического тока.