Секретариат Президента представил проект нового Закона о Кабмине

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает восстановить право главы государства вносить в Верховную Раду вопросы относительно ответственности Кабинета Министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК сегодня на брифинге, презентуя новый проект закона о Кабмине, внесенный главой государства в ВР.

А.ШЛАПАК подчеркнул, что речь идет об абсолютно новом законе, который будет максимально отвечать действующей Конституции.

По его словам, в этом документе предлагается признать утратившим действие принятый в декабре 2006 года закон о Кабинете Министров Украины.

Он отметил, что основная цель этого документа - привести нормы закона в соответствие с действующей Конституцией.

В то же время А.ШЛАПАК не согласился с тем, что речь идет о возврате к президентско-парламентской системе правления.

По его словам, этот документ представляет собой взвешенную комбинацию сдержек и противовесов между различными ветвями власти.

Говоря об инициативах Президента в законопроекте, А.ШЛАПАК сказал, что предлагается оставить исключительно за Президентом право вносить кандидатуру премьер-министра на рассмотрение парламента, а также выписываются основания, по которым Президент может мотивировано отказать вносить на рассмотрение парламента кандидатуру, предложенную коалицией.

Среди новелл также норма, что Программа деятельности правительства будет одобряться одновременно с представлением кандидатуры премьер-министра в ВР.

А.ШЛАПАК отметил, что является нецелесообразным избирать премьер-министра, а через месяц снова высказывать ему доверие, поддерживая его программу.

Значительное внимание в проекте уделено улучшению координации деятельности между членами Кабмина и другими руководителями центральных органов исполнительной власти. В частности, отменяется возможность общения чиновников с помощью поручений. Президент предлагает, чтобы это происходило исключительно на уровне актов КМУ.

Также законопроект предлагает усилить ответственность министров за ситуацию в его министерстве. В этом контексте меняется схема назначения заместителей министра. Так, Президент предлагает, чтобы министры сами определяли кандидатуры своих заместителей и выносили их на рассмотрение правительства.

В отношениях с территориальными органами власти на местах также предлагается внести изменения. Среди прочего - главам администраций предоставляется право мотивированного отказа по кандидатуре на должность того или другого территориального органа исполнительной власти.

Законопроект вносит и ряд других изменений, которые совершенствуют отношения между Президентом, Кабмином, парламентом, а также Советом национальной безопасности и обороны, отметил А.ШЛАПАК, напомнив, что соответствующий проект закона Президент определил для рассмотрения в ВР как неотложный.