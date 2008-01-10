Луценко разогнал три райотдела милиции Киевщины

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО поручил новому начальнику ГУ МВД Украины в Киевской области Виталию ЯЛОВЕНКО расформировать три райотдела милиции Киевской области – Ирпенский горкрайотдел, Обуховский и Бориспольский райотделы – за бездеятельность в борьбе с преступлениями в сфере земельных отношений.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, Ю.ЛУЦЕНКО также поручил назначить новых исполняющих обязанности начальников этих отделов и набрать «милицию по-новому».

«Именно на примере расформирования этих подразделов я хочу продемонстрировать: мы не остановимся ни перед какими изменениями, пока, в конце концов, они не будут давать хоть каких-то ощутимых результатов в борьбе с преступностью», – сказал министр.

Уже через три месяца Ю. ЛУЦЕНКО пообещал заслушать отчет о результатах работы этих райотделов.

В то же время глава МВД отметил, что результатом работы милиции по борьбе с преступлениями в сфере земельных отношений должно быть не просто возбуждение уголовных дел «по факту», а установление конкретных должностных лиц, причастных к земельным аферам.