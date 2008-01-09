9-летняя девочка утонула в яме, разрытой коммунальщиками

Херсон. 9 января. УНИАН. В пгт. Белозерка Херсонской области погибла 9-летняя девочка, упавшая в яму, которую местные коммунальщики разрыли для ремонта канализационного коллектора.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской областной государственной администрации, 8 января около 11 часов утра сотрудники милиции извлекли из ямы, разрытой во время ремонта канализационной сети и наполненной водой, тело неизвестной девочки.

Как выяснилось во время расследования, 7 января около 13.30 исчезла 9-летняя жительница пгт. Белозерка. В 20 часов того же дня мать пропавшей девочки обратилась в Белозерский РО УМВД. Тело пропавшей девочки и было обнаружено милицией 8 января.

Белозерский РО УМВД проводит расследование обстоятельств трагедии.