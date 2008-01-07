Рождественское поздравление Президента

На Рождество Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пожелал Украине согласия, процветания и настоящего, большого продвижения.

Об этом говорится в Рождественском поздравлении главы государства, размещенном на его сайте.

В.ЮЩЕНКО в Святой Рождественский вечер пожелал соотечественникам добра.

“Пусть уйдут и оставят нас будничные трудности и проблемы. На дворе – Рождество и его приветствует и ему радуется мир. Наше наибольшее счастье – сказать друг другу доброе слово, чтобы ощутить самое важное: мы – одна, большая украинская семья”, - говорит Президент.

“Со светлым настроением я обращаюсь к каждой нашей семье – дай Бог вам счастья, достатка и тепла. Я прошу и желаю, чтобы каждый из нас сказал сегодня слова самой глубокой благодарности родителям, которые дали нам жизнь и вложили в наши сердца свою любовь. Я искренне желаю, чтобы каждый из нас сказал слова любви и преданности всем родным и любимым людям. Самые важные и самые теплые слова сегодня мы говорим нашим детям, которым передаем веру в праздник Рождества, – праздник рождения надежды на счастливое будущее. По украинскому обычаю, за Рождественским столом каждый хозяин желает своему дому согласия, благосостояния и понимания между всеми семейными - разными, но такими родными - характерами. Согласия, процветания и настоящего, большого продвижения я желаю Украине”, - идет речь в поздравлении главы Украинского государства.

По его словам, “идут по Украине праздничные вертепы, даруя весть, что Сын Божий родился. Эта весть несет мир и радость нашему дому. Ни одна лукавая сила, я уверен, уже не спрячет от нас Рождественский месяц. Если мы верим, что на этой земле живет великий и любящий народ, то, несоменно, сумеем расчистить свое небо, свой путь, свою судьбу для достойной жизни”.

“С глубоким почтением я прошу принять от меня и от моей семьи наилучшие пожелания, которые говорим всем вам, дорогие соотечественники, всем украинским семьям и всему нашему народу. Дай Боже, чтобы светлая сила Рождественского праздника укрепила, сплотила и благословила всех нас. Вкусной вам кутьи и веселого празднования. Чудо сбывается - Христос родился. Славим Его”, - завершил Президент.