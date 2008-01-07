Винницаоблэнерго отдала городу свой детсад... вместе с расходами

Энергоснабжающая компания "Винницаоблэнерго" с начала года передала в коммунальную собственность Винницы свой ведомственный детский садик, содержание которого обойдется бюджету города в 1,7 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщило управления по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого горисполкома.

Согласно сообщению, в 2007 году родительская плата за услуги детсада составляла 380 грн. на месяц: 220 грн. - абонплата, 7 грн./день - питание. Это был самый дорогой садик в городе. ОАО АК «Винницаоблэнерго» планировало увеличить плату до 700 грн., с чем родители не соглашались. С Нового года садик будет финансироваться из городского бюджета. Расходы на содержание дошкольного учебного заведения составят 1,7 млн. грн. Плата родителей за питание ребенка будет составлять от 3 до 4,5 грн./день.

В настоящее время в садике работает 13 групп, в которых воспитывается 268 детей. Коллектив ДУЗ состоит из 73 работников, из них - 34 педагога. Садик работает в 12-часовом режиме с 4(5) разовым питанием. На базе ДУЗ работает центр изучения иностранных языков.

Как сообщал УНИАН, Исполнительный комитет Винницкого городского совета планирует до конца 2008 года повернуть в коммунальную собственность города 5 зданий детских садиков, которые сейчас находятся в аренде у коммерческих структур. Это позволит на 50% уменьшить очередь детей на посещение дошкольных учреждений. На сегодня она составляет свыше 600 человек.