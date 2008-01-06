Ющенко: все дети-сироты смогут бесплатно получить высшее образование

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заверяет, что все дети-сироты будут иметь возможность бесплатно получить высшее образование.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Ворохте Ивано-Франковской области в зимнем лагере для детей-сирот.

«Я обещаю, что высшая школа и специальное образование являются бесплатными для вас», - отметил глава государства.

Он также сообщил, что через несколько недель в Украине стартует специальный проект для детей-сирот под условным названием «Путь к звездам».

По его словам, каждый ребенок детдома сможет продемонстрировать в этом проекте свои способности, и государство на победителей обратит особое внимание.

«У вас есть уникальный шанс, - обратился он к детям. - Вы никогда не будете забыты. Желаю вам создать свои семьи».

В своем слове Президент призвал детей не чуждаться своих украинских традиций и обычаев. «Это родной язык, родная история и украинская традиция», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Наша цель - сделать государственную политику такой, чтобы не было в Украине детдомов, а каждый ребенок имел свою семью. Это могут быть семейные дома, опекунство или другие формы», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, тема сиротства должна стать темой всего украинского общества.

Он выразил убеждение, что дома-интернаты в скором времени останутся «только в нашей памяти», напомнив, что 2008 год в Украине объявлено Годом усыновления.

Президент пожелал детям счастливого Рождества и поблагодарил волонтеров за труд в детском лагере.