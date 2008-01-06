Украинцы, задержанные в аэропорту Иордании, уже прибыли в Киев

Самолет авиакомпании „Роял Джордан” с украинскими туристами, которые были задержаны в аэропорту г. Амман (Хашимитское Королевство Иордания), 5 января в 21.00 по киевскому времени вылетел в Украину и около полуночи совершил посадку в аэропорту „Борисполь”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Внеочередной чартерный рейс для отправки граждан Украины на родину был выделен при содействии Службы гражданской авиации Иордании, заместителя министра туризма Иордании Фарука ХАДИДИ и Союза туристических операторов Иордании после обращения Министерства иностранных дел Украины и непосредственно Посольства Украины к Хашимитскому Королевству Иордания.

Как сообщал УНИАН, 5 января около 150 украинских туристов не смогли своевременно покинуть Иорданию.

Их рейс должен был вылететь еще в 14.20 по киевскому времени. Сначала представители аэропорта сообщили украинским туристам, что вылет задерживается на час. Потом им сказали, что вылета вообще не будет, поскольку украинская сторона не заплатила за обратный рейс. Украинские туристы покупали путевки по меньшей мере в 6 киевских туристических компаниях. Тур начался 30 декабря.