Александр Абдулов похоронен под залпы салюта

Выдающийся российский актер Александр Абдулов похоронен сегодня на Ваганьковском кладбище. Церемония похорон завершилась залпами артиллерийского салюта, сообщает телеканал "Вести".

Отпевание состоялось в храме Пресвятой Богородицы в Путинках, который помогал восстанавливать артист. Затем друзья Александра Абдулова перенесли гроб в здание Ленкома, где началась гражданская панихида.

На гражданской панихиде присутствовали близкие друзья и родственники покойного, а также премьер-министр России Виктор Зубков и многие известные люди - Галина Волчек, Алла Пугачева, Игорь Кваша, Эммануил Виторган, Александр Градский, Константин Эрнст, Андрей Вознесенский.

Из-за большого количества людей, пришедших проститься с Александром Абдуловым, было перекрыто движение по улице Малая Дмитровка, на которой находится театр Ленком.

Соболезнование родным и близким, а также коллективу театра выразили президент России Владимир Путин и президент Украины Виктор Ющенко.

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Фото "Вести"