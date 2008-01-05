«Укрзализныця» будет повышать тарифы ежеквартально

"Укрзализныця" в 2008 году будет повышать тарифы на пассажирские перевозки ежеквартально на 5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера вечером в Кременчуге Полтавской области заявил министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

По его словам, "Укрзализныця" не будет делать никаких резких шагов в направлении тарифной политики пассажирских перевозок.

"Все будет проходить по утвержденным ранее планам - стоимость железнодорожных билетов будет расти на пять процентов ежеквартально", - сказал И.ВИНСКИЙ.

По его данным, перевозка пассажиров убыточна, и убытки в 2007 году от этого вида деятельности составили 3 млрд. грн.