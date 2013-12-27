Главное за день: обзор топ-новостей

Милиция задержала пятого подозреваемого в нападении на Чорновол

Правоохранители задержали пятого подозреваемого, который, по предварительным данным, непосредственно участвовал в избиении журналистки и общественной активистки Татьяны Чорновол. Об этом заявил начальник Главного следственного управления МВД Украины Николай Чинчин в видеоматериале, обнародованном на официальном сайте МВД.

"На данный момент задержан пятый подозреваемый, который, по предварительным данным, непосредственно участвовал в избиении потерпевшей", - сказал Чинчин.

В МВД сообщили, что подозреваемые в избиении Чорновол связаны с Жванией, Кличко, Батькивщиной, ТВi и бандой Рыбки.

Так, по сообщению, следствием установлено, что подозреваемый в избиении журналистки Татьяны Чорновол Сергей Котенко был основателем и директором предприятия, которому был подконтролен телеканал ТВi.

Также в милиции якобы установили связи между подозреваемыми в избиении журналистки, организованными преступными группировками и братьями Кличко.

В ответ Виталий Кличко усомнился в психическом здоровье сотрудников МВД и пообещал обратиться в суд

Позже суд арестовал на 2 месяца Храмцова, подозреваемого в избиении Чорновол

В свою очередь Храмцов заявил, активно сотрудничает со следствием, и надеется, что в ближайшее время его невиновность будет доказана. "Я надеюсь , что это все закончится для нас раньше, чем за два месяца. У меня есть неопровержимые факты и мне нечего бояться. Меня осматривали на следующий день ( после преступления против Черновол - УНИАН ) медики, на мне искали шрамы, царапины, бил ли я кого-то, с меня взяли все анализы. Я не виноват", - сказал Храмцов.

Одновременно Храмцов отметил, что один из задержанных за избиение Чорновол точно, по его мнению, причастен к совершению этого преступления, однако фамилию назвать отказался.

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