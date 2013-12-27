2,5% украинцев не знают о том, что в стране проходят массовые акции

Большинство украинцев воспринимают нынешнюю политическую ситуацию в Украине как напряженную (62%) и критически взрывоопасную (30%).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова, представленные на пресс-конференции.

Считают вероятным, что в их городах и селах взорвутся массовые акции протеста, 32% респондентов, а 27% готовы лично принять участие в этих акциях. Лишь 2,5% населения не знает о том, что в Украине происходят акции протеста.

В этих акциях лично приняли участие 12% населения Украины, поддержали эти акции 50%, не поддержали - 42%, а 7% не определились.

Требования протестующих поддерживают 45%, не поддерживают - 36% опрошенных.

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Наиболее поддерживаемыми населением требованиями являются: общее повышение уровня жизни людей, возбуждение уголовных дел против всех, кто был задействован в коррупции, освобождение арестованных участников Майдана, прекращение репрессий, применение персональных санкций (запрещение въезда и арест банковских счетов) со стороны ЕС для представителей украинской власти, ответственных за избиение мирных граждан во время акций протеста.

Кроме того, абсолютное большинство населения (72%) считают, что нужны переговоры власти и оппозиции, необходимость таких переговоров отрицает лишь 14% опрошенных.

Ничего не слышали о “антимайданах” лишь 5% респондентов.

Требования участников акций в поддержку действий правительства и Президента поддерживают 27,5% опрошенных, а большинство - 57% - не поддерживают. Большинство населения (76%) не поддерживают применение силы для разгона Евромайдана. 75% не поддерживают введение чрезвычайного положения на территории Киева, 85% не поддерживают введение чрезвычайного положения на территории всей Украины. 69% не поддерживают наказания организаторов и наиболее активных участников Евромайдана. 70% не поддерживают силовое освобождение зданий, которые занимают участники протеста.

51% респондентов считают, что власть прибегает к политическим репрессиям. Не согласны с этим 28%. Кроме того, половина опрошенных (50%) считают, что уголовные дела используются властью для борьбы с политическими оппонентами, а по мнению 23%, именно участники акций протеста нарушали закон, а представители власти не нарушали.

Опрос проводился с 20 по 24 декабря. Все опрошено 2 тыс. 10 респондентов. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.