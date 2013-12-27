В Харькове суд перенес заседание по делу ЕЭСУ на 24 января

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял председательствующий судья Константин Садовский ввиду отсутствия в зале судебных заседаний подсудимой экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и ее защитницы Евгении Тимошенко.

Во время судебного заседания представители гособвинения, ссылаясь на невозможность продолжения суда в отсутствие подсудимой, предложили перенести слушание.

В свою очередь сторона защиты в очередной раз выдвинула перед судом требование рассмотреть ходатайство о закрытии уголовного дела в отношении ЕЭСУ в связи с отсутствием в действиях Тимошенко состава преступления. Защитники подчеркнули, что Тимошенко подавала в суд соответствующее заявление с просьбой рассматривать это ходатайство в ее отсутствие.

По словам защитников, дело ЕЭСУ уже было закрыто Генеральной прокуратурой и правомерность его закрытия подтверждал Верховный суд Украины 11 ноября 2005 года.

Защитник Сергей Власенко подчеркнул, что Тимошенко «даже теоретически» не может быть субъектом этого преступления, поскольку на время, которого касаются обвинения, она не была должностным лицом ЕЭСУ, а по закону, к ответственности по этой статье могут привлекаться только должностные лица.

«Я обращаюсь к Вам, господа судьи, именно на этой стадии рассмотреть ходатайство о закрытии этого дела. У Вас есть все правовые основания», - подчеркнул Власенко.

В свою очередь защитник и народный депутат Андрей Кожемякин, выступая на судебном заседании, выразил убеждение, что власти продолжают попытку дискредитировать Тимошенко, не закрывая дело ЕЭСУ.

«В судебном заседании объявляется перерыв до 24 января 10.00», - сказал Садовский, закрывая заседание.

Судья подчеркнул, что позиция суда остается неизменной и ходатайство защиты Тимошенко о закрытии уголовного дела ЕЭСУ будет рассмотрено на соответствующей стадии судебного процесса с участием самой подсудимой.

Решение Садовского сторонники Тимошенко встретили скандированием: «Позор!» и «Юле – свободу!». Такими же возгласами сторонники проводили из зала судебных заседаний представителей гособвинения.

Судебное заседание продолжалось около 35 минут.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении экс-премьер-министра Тимошенко уголовное дело. По информации пресс-центра СБУ, Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн. грн, разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн. грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.