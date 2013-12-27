В обновленный состав совета объединения "Майдан" не вошли Тимошенко и Дзиндзя

Об этом написал на своей страничке в социальной сети Facebook экс-министр обороны, народный депутат Анатолий Гриценко, ссылаясь на обнародованный общественным активистом Игорем Луценко персональный состав совета по состоянию на 26 декабря.

"По сравнению со списком от 22.12.2013 здесь нет Юлии Тимошенко и Андрея Дзиндзи («Дорожный контроль», «Автомайдан»). Возможно, потому, что оба за решеткой?”, - написал Гриценко.

Он отметил, что его “конкретные персоны там не слишком интересуют. Должен быть результат, которого от совета люди ожидают уже шестой день – план действий Майдана”. “Это в первую очередь. Комиссии создавать, их председателей определять, разные президиумы формировать – то все третьерядное. Люди круглосуточно ожидают плана действий", - заявил Гриценко.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря в Киеве во время Всеукраинского вече было объявлено о создании объединения “Майдан”, которое будет функционировать как общественная организация, в которую смогут вступать политические партии, общественные объединения и граждане.