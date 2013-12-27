Омбудсман призывает МВД обеспечить объективность расследования дел евромайдановцев

Об этом говорится в заявлении Лутковской, переданном УНИАН пресс-службой омбудсмана.

Как отмечается в сообщении, за период с 30 ноября 2013 года в Секретариат Уполномоченного поступили десятки обращений о совершении нападений на организаторов или соорганизаторов и активистов местных протестных акций в Феодосии, Ивано-Франковске, Днепропетровске, Харькове, Житомире, Тернополе; повреждении имущества и автомобилей, которые принадлежат активистам протестных акций, в Симферополе, Луганске, Ужгороде, Одесской области и Харькове; жестоком избиении журналистов и представителей СМИ в Киеве, Киевской области, Житомире.

Как отмечает Лутковская, сообщения, обращения и информация, которые поступили от представителей правозащитных организаций по поводу этих событий, приобщены к соответствующим производствам относительно нарушения прав на мирные собрания, свободу выражения взглядов, получение и распространение информации, жизнь и личную неприкосновенность, которые находятся под моим личным контролем.

Кроме того, омбудсман подчеркивает, что представители институтов гражданского общества, правозащитное сообщество справедливо отмечают, что указанные факты воспринимаются в обществе как свидетельство возможной реализации стратегии запугивания активистов мирных протестных акций. «К сожалению, безнаказанность виновных в совершении этих противоправных действий лишь усиливает и утверждает это мнение в обществе», - подчеркнула она.

«В связи с этим я обращаюсь к генеральному прокурору Украины и министру внутренних дел Украины с требованием обеспечить проведение эффективных, объективных и прозрачных расследований всех дел, связанных с нападениями на журналистов и активистов мирных протестных акций, повреждением их имущества и автомобилей, и привлечь к ответственности виновных. Ведь безнаказанность провоцирует и порождает новые преступления», - заявляет Лутковская.

В то же время она обращает внимание журналистов, общественных активистов на недопустимость нарушения права на частную жизнь и разглашение персональных данных. «Следует всегда помнить, что при любых обстоятельствах до вынесения приговора судом лицо является невиноватым. Следовательно, распространение сообщений о вине тех или других лиц в совершении противоправных действий, в сочетании с обнародованием их персональных данных, не только нарушает нормы журналистской этики, но и содержит признаки уголовного деяния», - напоминает Уполномоченный.