Кличко о своих связях с бандой: Такое впечатление, что МВД переехало с Богомольца на Фрунзе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, лидер «УДАРа» называет ложными и безосновательными слова Чинчина о якобы причастности братьев Кличко к криминальным группам.

“Вместо того, чтобы провести объективное расследование и найти настоящих исполнителей и заказчиков избиения Татьяны Чорновол, ведомство Захарченко прибегает к привычным провокациям и фактически покрывает преступников. Поэтому с тем, кому поручили озвучить ложь и бессмыслицу, мы будем говорить в суде”, - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что МВД сегодня стало «карательным отрядом власти и не гнушается любыми методами в борьбе с оппозицией и гражданами Украины».

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«То “Беркут”, оказывается, “обороняется” от мирных студентов, то плетут какой-то бред, пытаясь перевести на оппозицию причастность к избиению журналистки. Такое впечатление, что МВД переехало с улицы Богомольца на улицу Фрунзе в одно известное заведение (по адресу Фрунзе, 103 расположена Киевская городская психиатрическая больница им. Павлова - УНИАН)», - отметил Кличко.

Он заявил, что “УДАР” требует прозрачного и объективного расследования дела об избиении Чорновол, и поиска настоящих исполнителей преступления, а не назначения виновных, чтобы выгородить заказчиков. «И те, и другие должны понести наказание», - убежден Кличко.

«Пусть Захарченко не сомневается: когда мы изменим эту власть, легендами о своей якобы правоохранительной деятельности он и его сподвижники не отделаются», - подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 декабря, начальник Главного следственного управления МВД Чинчин заявил о возможных связях задержанных по делу об избиении Чорновол с оппозиционными политиками. Он назвал ряд депутатов разных уровней: «В ходе следствия также установлено, что задержанные тесно контактировали с членами партии «УДАР» Евгением Огарковым, Дмитрием Крейнином и Игорем Опадчим. Двое последних является депутатами Киевского областного совета от партии «УДАР». Кроме того, установлена связь подозреваемых и с народным депутатом от «Батькивщины» Владимиром Полочаниновым».

«Следствие уже имеет данные, что один из подозреваемых, Александр Котенко, был членом бандитской группировки Савлохова. Эта группа входила в преступное сообщество Рыбалко по кличке Рыбка, убитого в 2005 году, с которым тесно взаимодействовали братья Кличко», - сказал Чинчин.