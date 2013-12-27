Среди задержанных за избиение Чорновол точно есть виновный, но не я - Храмцов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в суде, который должен избрать ему меру пресечения.

В то же время Храмцов отметил, что один из задержанных за избиение Чорновол точно, по его мнению, причастен к совершению этого преступления, однако фамилию назвать отказался.

Храмцов заявил, что он не интересуется политикой. Также он выразил сожаление по поводу избиения Чорновол.

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«Эта вся история началась из-за журналистки, очень жаль эту девушку. Я считаю, что такое могли сделать только нелюди. А эту журналистскую волну подхватили сами журналисты. Единственное, что я хочу, так чтобы была объективность», - сказал Храмцов.

Как сообщал УНИАН, журналистку, активистку Евромайдана Чорновол жестоко избили неизвестные в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе неподалеку от Киева. Согласно предварительным данным милиции, Чорновол ехала в собственном авто, когда ее внезапно «подрезал» неизвестный автомобиль, из которого вышло несколько мужчин. Неизвестные вытянули Чорновол из-за руля, избили, а затем бросили в придорожный кювет.

Сначала милиция в связи с избиением Чорновол открыла уголовное производство по части 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 26 декабря было открыто еще одно производство по ч.1 ст.121 (преднамеренное нанесение тяжелых телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

26 декабря в МВД сообщили, что задержали трех подозреваемых в избиении Чорновол. Утром 27 декабря стало известно, что Главное следственное управление МВД подало в суд ходатайство об избрании меры пресечения в отношении четырех человек, подозреваемых в избиении Чорновол.

Позже начальник Главного следственного управления МВД Украины Николай Чинчин сообщил о задержании пятого подозреваемого в причастности к избиению журналистки Чорновол.