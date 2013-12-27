Подозреваемые в избиении Чорновол связаны с Жванией, братьями Кличко, Батькивщиной, ТВi и бандой Рыбки - МВД

Об этом сообщается на сайте МВД.

В ходе следствия также установлено, что задержанные в данном производстве тесно контактировали с членами партии «Удар» Евгением Огарковым, Дмитрием Крейниным и Игорем Опадчим. Двое последних являются депутатами киевского областного совета от партии «Удар». Кроме того, установлена ​​связь подозреваемых и с народным депутатом от фракции «Баткивщина» Владимиром Полочаниновым, говорится в сообщении.

Следствие уже располагает данными, что один из подозреваемых, Александр Котенко, являлся членом бандитской группировки Савлохова. Эта группа входила в преступное сообщество Рыбалко по прозвищу Рыбка, убитого в 2005 году, с которым тесно взаимодействовали братья Кличко.

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На данный момент следствием проверяется алиби некоторых задержанных, информация о которых появилась в СМИ. Однако их отсутствие на месте происшествия во время совершения преступления не исключает их причастности к нападению на Татьяну Чорновол в качестве сообщников или организаторов. Поэтому всех их задержали обоснованно, заявили в учреждении.

В данный момент следствием задержан пятый подозреваемый, который по предварительным данным, непосредственно участвовал в избиении потерпевшей.

"Также хочу отметить, что основная задача следствия - установление заказчиков данного преступления", - сообщил начальник Главного следственного управления МВД Украины Николай Чинчин.