48% украинцев проголосовали бы за вступление Украины в ЕС (опрос)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова, представленные на пресс-конференции.

Против вступления в ЕС проголосовали бы 36%, 7% не определились, а 9% не стали бы участвовать в референдуме.

В то же время, референдум относительно вступления Украины в Таможенный союз был бы проигран. Большинство населения (45%) проголосовало бы против вступления в Таможенный союз. За вступление проголосовали бы 35%, 9% респондентов не определилось, а 10% не принимали бы участия в референдуме.

При альтернативной постановке вопроса 47% отдают преимущество вступлению в Евросоюз, 36% - в Таможенный союз, а 18% еще не определились.

Кроме того, за последних полгода существенно возросло количество граждан Украины, которые чувствуют себя европейцами - с 35% до 44%.

Также результаты опроса засвидетельствовали, что население преимущественно положительно (47%) отнеслось к договоренностям Украины и России относительно снижения цены на газ и предоставления кредиту Украине в 15 млрд долларов. Негативное отношение высказали 28%, для 9% это соглашение безразлично, а еще 16% своего отношения не определили.

Главную причину таких действий России население видит в том, что Россия получила от Президента Украины Виктора Януковича обещание подписать в будущем договор о вступлении в Таможенный союз.

Опрос проводился с 20 по 24 декабря этого года. Все опрошено 2 тыс. 10 респондентов. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.