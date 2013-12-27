Суд арестовал на 2 месяца Храмцова, подозреваемого в избиении Чорновол

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд принял сегодня, оставив Храмцова под стражей до 23 февраля.

В свою очередь Храмцов заявил, что активно сотрудничает со следствием, и надеется, что в ближайшее время его невиновность будет доказана.

«Я надеюсь, что это все закончится для нас раньше, чем через два месяца. У меня есть беспрекословные факты и мне нечего бояться. Меня осматривали на следующий день (после преступления против Чорновол — УНИАН) медики, на мне искали шрамы, царапины, что я бил кого-то, у меня взяли все анализы. Я не виновен», - сказал Храмцов.

Как сообщал УНИАН, журналистку, активистку Евромайдана Чорновол жестоко избили неизвестные в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе неподалеку от Киева. Согласно предварительным данным милиции, Чорновол ехала в собственном авто, когда ее внезапно "подрезал" неизвестный автомобиль, из которого вышли несколько мужчин. Неизвестные вытянули Чорновол из-за руля, избили, а затем бросили в придорожный кювет.

В МВД сообщили о задержании пяти подозреваемых в избиении Чорновол.

Известно, что по делу о нападении на журналистку задержаны Александр Храмцов, Андрей Насиковский, братья Сергей и Александр Котенко. Фамилия пятого подозреваемого пока неизвестна.

Между тем появилось видео, которое подтверждает, что подозреваемый Храмцов, на которого зарегистрирован автомобиль Porsche Cayenne, которое есть на видеорегистраторе из автомобиля Чорновол, в момент нападения был в ресторане

Видеозапись из ресторана, на которой видно, как Храмцов заходит в учреждение и выходит, предоставили "Украинской правде" его друзья Денис Ларин и Иван Белокриницкий, с которыми он там находился.

«Я встретился с ним в ресторане Крещатик в 10 часов вечера. Мы разговаривали, ужинали. Затем мы встретились с нашим другом Иваном Белокриницким. Из ресторана "Крещатик" они ушли около половины второго, а я еще остался там», - рассказал Ларин.

«Я уверен, что он не виноват, потому что находился со мной. Есть много людей, которые могут это подтвердить. То стечение обстоятельств, что на него записана эта машина, не дает оснований утверждать, что это сделал он», - сказал Ларин.

Начальник Главного следственного управления МВД Николай Чинчин заявил, что следствие проверяет алиби "некоторых задержанных, информация о которых появилась в СМИ".

"Однако их отсутствие на месте события во время совершения преступления не исключает их причастность к нападению на Татьяну Чорновол в качестве пособников или организаторов", - заявил он.