Верховная Рада собирается запретить кашпировских

Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении проект Закона Украины “О внесении изменений в некоторые Законы Украины (относительно запрещения проведения рассчитанных на массовую аудиторию лечебных сеансов или других аналогичных мероприятий с использованием гипноза)”.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 392 народных депутата из 440, зарегистрированных в зале.

Законопроектом предлагается установить запрет на рекламирование и проведение рассчитанных на массовую аудиторию лечебных сеансов или других аналогичных мероприятий с использованием гипноза или каких-либо иных методов психического или биоэнергетического влияния на сознание человека (людей). За нарушение норм, касающихся проведения, рекламирования или трансляции (телевидение, радиовещание) лечебных сеансов, предусматривается установление уголовной ответственности виновного лица (ст.142-1 УК Украины). В зависимости от степени тяжести вины лица, за данные преступления к нему может быть применено наказание от штрафа (до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан) до лишения свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.