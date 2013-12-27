Евромайдан подрывает основу экономической стабильности – Азаров
13:09, 27 декабря 2013Политика
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События последнего месяца в Киеве подрывают основу экономической стабильности, заявил премьер-министр Николай Азаров в интервью ведущим украинским телеканалам. Он также отметил, что для реализации европейской мечты нужно прежде всего работать.
Азаров считает, что Евромайдан подрывает основу стабильности.
«Те события, которые сегодня происходят в Киеве, помогают нам решить вопросы или затрудняют? Конечно, затрудняют. Они подрывают основы экономической стабильности, основы политической стабильности. На оценки всех рейтинговых агентств влияет политический вопрос», - сказал премьер.
Азаров подчеркнул, что «для реализации европейской мечты нужно прежде всего работать».
«Мы все находимся в плену определенных мифов, сказочных представлений, что можно во мгновение волшебной палочки получить другую страну, с другими дорогами, уровнем жизни и т.д. Равноценно ли подписание Соглашения об ассоциации вступлению в ЕС? Нет. Нас туда никто не зовет и не приглашает», - добавил Азаров.
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