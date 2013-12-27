Евромайдан подрывает основу экономической стабильности – Азаров

«Те события, которые сегодня происходят в Киеве, помогают нам решить вопросы или затрудняют? Конечно, затрудняют. Они подрывают основы экономической стабильности, основы политической стабильности. На оценки всех рейтинговых агентств влияет политический вопрос», - сказал премьер.

Азаров подчеркнул, что «для реализации европейской мечты нужно прежде всего работать».

«Мы все находимся в плену определенных мифов, сказочных представлений, что можно во мгновение волшебной палочки получить другую страну, с другими дорогами, уровнем жизни и т.д. Равноценно ли подписание Соглашения об ассоциации вступлению в ЕС? Нет. Нас туда никто не зовет и не приглашает», - добавил Азаров.