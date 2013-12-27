Милиция задержала пятого подозреваемого в нападении на Чорновол

Работники правоохранительных органов задержали пятого подозреваемого, который, по предварительным данным, непосредственно принимал участие в избиении журналистки и общественной активистки Татьяны Чорновол.

Об этом заявил начальник Главного следственного управления МВД Украины Николай Чинчин в видеоматериале, обнародованном на официальном сайте МВД.

"На данный момент задержан пятый подозреваемый, который, по предварительным данным, непосредственно принимал участие в избиении потерпевшей”, - сказал Чинчин.

“Хочу отметить, что главной задачей следствия является установление заказчиков данного преступления”, - добавил он.

По теме: Милиция просит суд избрать меры пресечения в отношении 4 лиц по делу Чорновол

Как сообщал УНИАН, журналистку, активистку Евромайдана Татьяну Чорновил избили неизвестные лица в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе неподалеку от Киева.

По предварительным данным милиции, Чорновил ехала в собственном автомобиле, ее внезапно "подрезал" другой автомобиль, из которого вышли несколько незнакомых мужчин. Они вытащили Чорновил из машины, избили, а затем бросили в придорожный кювет.

Сначала милиция в связи с избиением Чорновол открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 26 декабря было открыто еще одно производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное нанесение тяжелых телесных повреждений) УК Украины.

26 декабря в МВД сообщили, что задержали трех подозреваемых в избиении Чорновол. Сегодня, 27 декабря, стало известно, что Главное следственное управление МВД подало в суд ходатайство об избрании меры пресечения четверым задержанным, подозреваемым в избиении Чорновол.