Доллар на межбанке упал до 8,18 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,2400/8,2500, к 12:00 цены упали 8,1900/8,2000. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 8,1600/8,1800.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2512/17, к 12:00 цены снизились 0,2497/0,2505. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2494/99. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,7805 (-0.1745).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3695/1,3740. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,2880/11,3035, к 12:00 цены ушли вниз 11,2305/11,2500. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,1950/11,2285.