Доллар на межбанке откатился до 8,249 грн
12:08, 06 декабря 2013Общество
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,2400/8,2650, к 12:00 сузился спрэд 8,2400/8,2490.
Доллар постепенно снижается
Рублевый рынок открылся котировками 0,2500/10, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2503/07. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 32,9020 (-0.1230).
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3662/64, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,2565/11,2925, к 12:00 цены составили 11,2570/11,2755.
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