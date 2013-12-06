Доллар на межбанке откатился до 8,249 грн

Рублевый рынок открылся котировками 0,2500/10, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2503/07. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 32,9020 (-0.1230).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3662/64, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,2565/11,2925, к 12:00 цены составили 11,2570/11,2755.