Депутаты-регионалы не отдали 25 участков в Харькове своим помаранчевым оппонентам

Депутаты Харьковского городского совета сегодня на сессии большинством голосов отменили решения о выделении около 25 земельных участков, которые были приняты прежним составом горсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, свое решение большинство мотивировало тем, что, по его мнению, значительная часть участков используется не по назначению, без заключения договоров на право аренды, без учета мнения архитекторов и граждан. Представители Партии регионов, которые составляют большинство в горсовете, считают, что аренда земли как источник поступлений в бюджет должна использоваться эффективнее.

В то же время, часть депутатов горсовета высказывались против отмены решений, учитывая нарушение правил подготовки и вынесения вопросов на обсуждение сессии.

В частности, руководитель фракции «Наша Украина» Андрей РУДЕНКО призывал не поддерживать предложенный юристами горсовета проект решения в связи с нарушением регламента при его рассмотрении. «Четыре комиссии не рассматривало этот вопрос, несколько комиссий не поддержали этот проект решения», - сказал он, прибавив, что «при рассмотрении этих вопросов на комиссиях горсовета постоянно менялась мотивация отмены».

Руководитель фракции БЮТ Сергей СЕМОЧКИН заявил, что по большинству из этих участков или длятся, или уже завершены судебные процессы, которые обязывают власть Харькова оперативно подписать договоры аренды с предпринимателями. Депутат нескольких созывов Игорь ВИРОВЕЦ (фракция «Наша Украина») заявил, что «не помнит такого огромного количества отмен», и вскоре, по его мнению, постановления советов предыдущих созывов закончатся, «и мы перейдем к своим решениям, потому что раздавать уже нечего, остается только отбирать и делить заново».

Этим решением, в частности, отменено выделение 9 земельных участков концерну «АВЕК», к которому имеет отношение народный депутат Украины, член фракции БЮТ Александр ФЕЛЬДМАН.

В пресс-службе концерна «АВЕК» эти события на сессии трактуют как «расправу мэра Михаила ДОБКИНА над политическими оппонентами». В пресс-службе считают, что, возможно, власть так решила отреагировать на инициативу группы народных депутатов от коалиции, среди которых и А.ФЕЛЬДМАН, создать временную парламентскую комиссию по расследованию нарушений законов и Конституции Украины в действиях и решениях руководителей горсовета.

То, что глава Харьковской областной государственной администрации Арсен АВАКОВ подал в Верховную раду Украины документы о назначении внеочередных выборов Харьковского городского председателя и городского совета и назвал среди лучших, с его точки зрения, кандидатур на должность мэра А.ФЕЛЬДМАНА, также стало поводом для того, что нынешние руководители города «начали действовать таким способом», сказал собеседник агентства.