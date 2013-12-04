Янукович в Китае договаривается о кредите в несколько миллиардов - СМИ

Сумма инвестиций, которые могут зайти в Украину из Китая, превышает 10 миллиардов долларов. Плюс новые возможности для экспорта украинских товаров, в частности пшеницы.

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«В Китае есть такое правило, что бизнесмены не могут ничего покупать у других стран без «благословения» их правительства. Важно им заручиться, чтобы экспортировать все, что выращиваем, — зерно, овощи, мясо и прочее, — говорит «Вестям» президент аналитического центра Александр Охрименко. — Еще один ключевой момент — нам дадут кредит в $5 млрд (деньгами), который мы вернем зерном в течение 5–7 лет. Также мы совместно наладим производство в КНР самолетов АН-158. Китай сейчас нуждается в около 6 тысяч самолетов для внутренних перевозок».

С другой стороны, китайцы начнут реализовывать проекты в Украине. К примеру, летом анонсировали передачу в аренду 3 млн га земли в Днепропетровской, Херсонской областях и Крыму на 50 лет.

«Это проблемные земли. А китайцы оздоровят их, вложат до $3 млрд, — говорит Охрименко. — Они возьмутся построить заводы для переработки нашего угля в сырье для электростанций. Это сырье даст больше энергии, а мы сможем отказаться от газа. И очень амбициозный план: вокруг столицы хотят построить объездную — платный автобан с сетями логистических центров, чтобы из Киева убрать склады и грузовики. На это уйдет $3,7 млрд». В реализации этих проектов стояло условие, чтобы рабочей силой стали именно украинцы и использовалось не менее 40% украинской техники.

Кстати, после визита в Китай предстоит еще и визит в Россию, где также могут быть озвучены соглашения по крупным кредитам и скидка на газ. Все это также может быть использовано для укрепления внутриполитических позиций президента в нынешней сложной ситуации.