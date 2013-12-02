Янукович не смог отказаться от визита в Китай

Как сообщает ICTV, об этом Янукович сказал в большом интервью общенациональным каналам.

Он сообщил: несмотря на непростую ситуацию в стране, он все же полетит с государственным визитом в Китай, поскольку он сверхважен для экономики страны, отказ от него будет означать для Киева свертывание отношений с Пекином, передает телеканал.