Янукович не смог отказаться от визита в Китай
19:50, 02 декабря 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович все же летит в Китай с государственным визитом.
Януковчи все-же полетит в Китай, china-ukraine.org
Как сообщает ICTV, об этом Янукович сказал в большом интервью общенациональным каналам.
Он сообщил: несмотря на непростую ситуацию в стране, он все же полетит с государственным визитом в Китай, поскольку он сверхважен для экономики страны, отказ от него будет означать для Киева свертывание отношений с Пекином, передает телеканал.
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