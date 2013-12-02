Янукович не смог отказаться от визита в Китай

19:50, 02 декабря 2013
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович все же летит в Китай с государственным визитом.

Януковчи все-же полетит в Китай, china-ukraine.org

Как сообщает ICTV, об этом Янукович сказал в большом интервью общенациональным каналам.

Он сообщил: несмотря на непростую ситуацию в стране, он все же полетит с государственным визитом в Китай, поскольку он сверхважен для экономики страны, отказ от него будет означать для Киева свертывание отношений с Пекином, передает телеканал.

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