Янукович заявил, что с ассоциацией "все будет нормально"

09:32, 29 ноября 2013
Общество
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Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что “все будет нормально”.

Янукович заявляет, что “все будет нормально”

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН перед началом официальной части саммита “Восточного партнерства” в Вильнюсе.

Янукович, поздоровавшись с Президентом Литвы Далей Грибаускайте, президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу и президентом Европейского совета Германом ван Ромпеем, отказался отвечать на вопросы журналистов.

Однако на вопрос УНИАН о том, почему он не подписывает Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, Янукович сказал: “Все будет нормально”.

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