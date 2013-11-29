Янукович заявил, что с ассоциацией "все будет нормально"

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН перед началом официальной части саммита “Восточного партнерства” в Вильнюсе.

Янукович, поздоровавшись с Президентом Литвы Далей Грибаускайте, президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу и президентом Европейского совета Германом ван Ромпеем, отказался отвечать на вопросы журналистов.

Однако на вопрос УНИАН о том, почему он не подписывает Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, Янукович сказал: “Все будет нормально”.