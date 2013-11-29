В Вильнюсе продолжается встреча Януковича с Меркель

Как передает корреспондент УНИАН, также Янукович сегодня встречался с представителями ЕС.

Источники, близкие к переговорному процессу, сообщают, что сегодня, возможно, будет подписана Декларация с определением сроков подписания Соглашения. Не исключено, что это может быть весна следующего года.

В ходе встречи Януковича с Меркель обсуждается вопрос создания новой миссии, вместо миссии Кокса-Квасневского, которую будут возглавлять представители Германии. Однако окончательного решения пока нет.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС завершили переговоры по Соглашению об ассоциации в декабре 2011 года, а 30 марта 2012 года – парафировали его.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил решение о возможности подписания Соглашения об ассоциации с Украиной на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» в ноябре 2013 года.

21 ноября 2013 года Кабинет министров Украины принял распоряжение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

В тот же день в Украине начались массовые акции протеста и митинги.