В Киеве презентована книга Валерии ВРУБЛЕВСКОЙ об украинской писательнице Ольге Кобылянской “Шарітка з Рунгу”.

Презентация книги состоялась в УНИАН.

В.ВРУБЛЕВСКА отметила, что идея этой книги появилась после написания биографического романа о певице Саломее Крушельницкой.

“Когда появилась моя первая биографическая книга о великой женщине Украины Крушельницкой, я поняла, что нет ничего более дорогого, более сильного и разрешенного в той жизни, чтобы возвращать своему народу его великие имена, и этим укреплять его, поэтому стала думать, кто должен быть следующим”, - сказала В.ВРУБЛЕВСКАЯ. Она сообщила, что книгу “Шарітка з Рунгу” начала писать еще в 1978 году.

По словам писательницы, ее заинтересовала личность О.Кобылянской, потому что она является самой противоречивой фигурой в украинской литературе. “Она была женщиной, которая заменила жизнь женщины на перо и бумагу”, - сказала В.ВРУБЛЕВСКАЯ.

Она также сказала, что поводом завершить книгу “Шарітка з Рунгу” стало появление версии о том, что якобы О.Кобылянская была лесбиянкой. “Это было так несправедливо и не имело ничего общего с ее жизнью”, - сказала В.ВРУБЛЕВСКАЯ.

В свою очередь, присутствовавшая на пресс-конференции старший научный сотрудник Института литературы НАНУ Нила ЗБОРОВСКАЯ отметила, что романтизированный биографический роман “Шарітка з Рунгу” написан на высоком психоаналитическом уровне.

“ВРУБЛЕВСКАЯ подала Кобылянскую как проблему психологическую. Она не истолковывает факты, а описывает их так, чтобы задуматься над проблемой Кобылянской. Прежде всего – это проблема нереализованной женщины в семейном, материнском и женском смысле”, - сказала она.