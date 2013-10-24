В Кабмине обещают решить вопрос базы отдыха для слепых под Киевом

Об этом заявил правительственный уполномоченный по правам инвалидов Алексей Журавко.

По его словам, на сегодняшний момент имущественный конфликт находится на особом контроле у первых лиц государства.

«Конфликтная ситуация вокруг базы отдыха «Ивушка» находится на контроле Президента Украины, Премьер-министра, Первого вице-премьер-министра с тех пор, как ко мне обратились руководство и члены Украинского общества слепых (УТОС). И за это время проведена большая работа по решению существующей конфликтной ситуации», - отметил Алексей Журавко.

Он рассказал, что 16 сентября 2013 в присутствии представителей Украинского общества слепых вопрос был рассмотрен на заседании Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов, противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий под председательством Первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова.

Сейчас вопрос базы отдыха «Ивушка» решается в судах, поэтому, по словам чиновника, он должен рассматриваться только в юридической плоскости. «Хотелось бы напомнить некоторым, что суды у нас сегодня действуют как самостоятельная ветвь власти, и присвоение функций судов или влияние на них со стороны органов власти, а также должностных лиц недопустимы», - подчеркнул Журавко.