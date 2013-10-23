Азаров считает, что ресурсы банков используются только на проедание

Премьер-министр Украины Николай Азаров назвал недостаточным уровень кредитования украинской экономики и поручил первому вице-премьер министру Сергею Арбузову проработать стратегию содействия кредитованию экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сказал, открывая заседания правительства.

«Коммерческие банки на 1 октября текущего года привлекли значительный ресурс – более 425 млрд грн депозитов физических лиц. Это деньги наших граждан, полученные благодаря увеличению доходов населения. И как работает этот ресурс? Фактически, только на проедание», - сказал Азаров.

По его словам, потребительские кредиты, выданные на срок до 1 года, увеличились в 2,4 раза, в то время как производственные кредиты увеличились только на 22%.

«Поручаю первому вице-премьеру Арбузов совместно с Национальным банком глубоко изучить возможности создания максимально благоприятных условий для кредитования именно реального сектора экономики в интересах развития и представить соответствующие предложения на рассмотрение правительства», - сказал глава правительства.

Читайте также: Яценюк требует отставки правительства из-за "катастрофы" в экономике

При этом он напомнил, что Президент Украины Виктор Янукович потребовал от правительства задействовать все возможные механизмы не только для развития кредитования, но и для снижения ставок по кредитам.

«Никакой бизнес, кроме спекулятивного, не может нормально развиваться, когда финансовые ресурсы стоят более 20% в год. На этом особенно настаивает Президент Украины. Он поставил задачу задействовать все возможные механизмы для удешевления кредитного ресурса для предприятий до конца года хотя бы до 14% годовых», - подчеркнул Азаров.

По его словам, доступность кредитов для производителя должна стать главным генератором роста следующего года, в первую очередь, для реализации Программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы.

Как сообщал УНИАН, объем депозитных вкладов населения в банках за 2012 год вырос почти на 60 млрд грн, или на 19%, - до 366 млрд грн.

За 9 месяцев 2013 года средняя стоимость срочных депозитов граждан в национальной валюте сократилась на 4,4% и на 30 сентября составила 17,3% против 21,7% в начале года, в иностранной валюте - сократилась на 1,2% - до 7% против 8,2%.

По данным НБУ, по состоянию на середину октября средневзвешенная ставка по кредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам в национальной валюте, также выросла - на 0,2 п.п., до 15,21% (с 15,02% в августе), по кредитам в иностранной валюте – снизилась на 0,08 п.п., до 9,66% (с 9,74%). Средневзвешенная ставка по привлеченным депозитам в национальной валюте за месяц выросла на 0,38 п.п. - до 10,09% (с 9,71% в августе), в иностранной валюте – на 0,14 п.п., до 5,93% (с 5,79%).