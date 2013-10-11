Главное за день: обзор топ-новостей

Азаров просит ЕС определиться с перспективами украинской ГТС

Украина хочет услышать от ЕС конкретные ответы относительно перспектив эксплуатации ее газотранспортной системы в будущем.

«Три с половиной года решается вопрос модернизации нашей ГТС. Я задаю простой вопрос: она нужна России и ЕС? Ответьте на него. Или мы будем сами принимать решение о ее эксплуатации», - сказал Глава Правительства.

Также сегодня, говоря о взаимоотношениях с Россией, Азаров пообещал, что отдельные соглашения Таможенного союза, к которым намерена присоединиться Украины, будут опубликованы для общественности.

На вопрос, как украинцы в этом году будут отдыхать на новогодние праздники и будет ли перенос рабочих дней, Азаров ответил: «Я сейчас читаю массу критических замечаний в свой адрес и хочу сказать, что, отвечая вам, скорее всего наткнусь еще на большее количество критики. Вместе с тем, моя задача как премьер-министра - не говорить приятные вещи, которые хочется слушать, а говорить то, что я считаю нужным делать для продолжения экономической стабильности в стране. Так вот, если исходить из этих позиций, то сплошные загулы на праздники сейчас в этой обстановке не может позволить себе ни одна страна в мире, и Украина в том числе».

Украина предлагает МВФ отменить требование о повышении цены на газ

Украинская сторона надеется исключить из переговорного процесса с Международным валютным фондом требования о повышении цен на газ для населения, заявил министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов.

По словам министра, такую ​​возможность дают перспективы использования потенциала внутренней добычи газа, а также проведение мероприятий по энергосбережению.

Обама и республиканцы не договорились о госдолге

Встреча президента США Барака Обамы с конгрессменами-республиканцами не принесла решения проблем финансирования госучреждений и потолка госдолга.

Льюис опроверг информацию о возможном возвращении на ринг

Легендарный британский боксер Леннокс Льюис опроверг информацию о возможном возвращении на профессиональный ринг.

Ранее появилась информацию о том, что британец готов провести бой с одним из братьев Кличко.

ПР и КПУ покинули зал Верховной Рады из-за развешанной символики УПА (фото)

"Свободовцы" разместили в зале баннер с надписью: "Слава Героям УПА! 14 октября - марш борьбы". Член фракции Партии регоинив Виктор Тихонов сообщил журналистам, что фракция «Свобода» нарушает закон о Регламенте ВР, которым предусмотрено, что любую символику, кроме государственной, партии используют «только у себя, т.е. вне сессионного зала».

Фракция “Свобода” в течении дня не сняла баннер и красно-черные флаги УПА. Сегодня с 10.00 до 11.00 в парламенте должен проходить Час вопросов до правительства.

Народные депутаты покинули сессионный зал Верховной Рады, где так и не состоялось пленарное заседание

По состоянию на 14.00, когда пленарные заседания по пятницам обычно завершаются, в сессионном зале находился только один народный депутат - от ВО "Свобода".

В Беларуси впервые вводится лицензирование на теле- и радиовещание

Соответствующее решение содержится в Указе Президента Беларуси от 7 октября № 456, который опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

В долгосрочной перспективе Германия поддерживает безвизовый режим с Украиной

«Германия серьезно поддерживает долгосрочную цель создания безвизового режима», - сказал федеральный министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле.

Фюле прогнозирует 6% ежегодного роста ВВП Украины в случае ассоциации

Для украинских товаропроизводителей разработаны переходные положения, которые помогут экономике адаптироваться к стандартам ЕС.

Режим свободной торговли с Евросоюзом, который заработает в случае подписания Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, будет давать ежегодно прирост украинской экономике более 6%.

Также еврокомиссар заявил, что Соглашение об ассоциации ЕС с Украиной не заключается за счет России.

“Чтобы не было ошибок: Соглашение об ассоциации не заключается за счет России. Напротив, Россия также получит очень большие преимущества от интеграции стран «Восточного партнерства» в более широкую европейскую экономику”, - сказал Фюле.

Ситуация с Тимошенко разрешится в ближайшее время – Азаров

Ситуация с экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко разрешится в ближайшее время, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью газете The Independent.

"Мы очень близки к разрешению этого вопроса... Ни у правительства, ни у Президента нет цели препятствовать подписанию Соглашения об ассоциации... Я не вижу никаких препятствий”, - заявил Азаров.

В ночь преступления во Врадиевском РО спали, но видели ногу Дрыжака - адвокат

Сотрудники Врадиевского райотдела милиции во время заседания суда в пятницу, 11 октября, заявили, что в ночь избиения и изнасилования Ирины Крашковой все в райотделе спали.

В частности, один из свидетелей сообщил, что спал, но видел ногу подсудимого капитана милиции Евгения Дрыжака.

По его словам, милиционеры не смогли ответить на вопрос, кто же дежурил, а не спал в ту ночь в райотделе.

Янукович учредил два новых профессиональных праздника

Президент Украины Виктор Янукович подписал указы об учреждении в Украине профессиональных праздников - Дня пожарной охраны, который будет отмечаться ежегодно 17 апреля, и Дня работника налогового и таможенного дела Украины, который будет отмечаться ежегодно 18 марта.

На Абдуллину завели уголовное дело за слова о «быдлячих школах»

Относительно солистки Национальной оперы Украины Екатерины Абдуллиной, которая назвала украинские школы "быдлячими", начато уголовное производство.

Как говорится в ответе МВД на депутатское обращение Игоря Мирошниченко (“Свобода”) , фотокопию которого обнародовал депутат, милицией открыто уголовное производство по признакам криминального правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).