Работа Верховной Рады до сих пор не началась

Как передает корреспондент УНИАН, члены фракции Партии регионов и КПУ отсутствуют на своих рабочих местах.

Также в сессионном зале нет председатель ВР Владимира Рыбака и его заместителей Игоря Калетника и Руслана Кошулинского.

Читайте также: Сергиенко и Павелко исключены из фракциии "Батькивщина" - Аваков

В то же время представители оппозиционных фракций находятся на своих местах.

Фракция “Свобода” не сняла баннер с надписью: “Слава Героям УПА! 14 октября - марш борьбы” и красно-черные флаги УПА.

Сегодня с 10.00 до 11.00 в парламенте должен проходить Час вопросов до правительства.