Работа Верховной Рады до сих пор не началась
10:39, 11 октября 2013Политика
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Верховная Рада Украины до сих пор не начала пленарное заседание.
Заседание Совета до сих пор не началось
Как передает корреспондент УНИАН, члены фракции Партии регионов и КПУ отсутствуют на своих рабочих местах.
Также в сессионном зале нет председатель ВР Владимира Рыбака и его заместителей Игоря Калетника и Руслана Кошулинского.
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В то же время представители оппозиционных фракций находятся на своих местах.
Фракция “Свобода” не сняла баннер с надписью: “Слава Героям УПА! 14 октября - марш борьбы” и красно-черные флаги УПА.
Сегодня с 10.00 до 11.00 в парламенте должен проходить Час вопросов до правительства.
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