Янукович учредил два новых профессиональных праздника
17:18, 11 октября 2013Общество
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Виктор Янукович подписал указ об учреждении двух новых профессиональных праздников - Дня пожарной охраны и Дня работника налогового и таможенного дела Украины.
Янукович ввел два профессиональных праздника / Фото : president.gov.ua
Президент Украины Виктор Янукович подписал указы об учреждении в Украине профессиональных праздников - Дня пожарной охраны, который будет отмечаться ежегодно 17 апреля, и Дня работника налогового и таможенного дела Украины, который будет отмечаться ежегодно 18 марта.
Текст указов размещен на сайте главы государства.
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Указом признаются утратившими действие: Указ Президента от 22 июня 1992 года № 353 «О Дне таможенной службы Украины» и Указ Президента от 24 октября 2005 года № 1506 «О Дне работника государственной налоговой службы Украины».
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