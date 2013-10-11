Украина предлагает МВФ отменить требование о повышении цены на газ

По словам министра, такую ​​возможность дают перспективы использования потенциала внутренней добычи газа, а также проведение мероприятий по энергосбережению.

"Мы хотим исключить из нашей дискуссии, из нашего переговорного процесса, вопрос повышения тарифов на газ для населения", - подчеркнул он в ходе встречи с иностранными СМИ.

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При этом, по мнению министра, подтверждением перспективности развития внутренней добычи газа является интерес, который проявляют к Украине крупнейшие энергетические корпорации.

"Вы поймите, что просто так не приходят Shell, Chevron и Exxon Mobil в Украину, просто так, в земле покопаться. Они, естественно, пришли сюда зная, что здесь есть газ", - сказал Прасолов.

"Вы знаете, что уже в Харьковской области первые скважины дали положительный дебет, т.е. газ есть, это подтвердили. Поэтому, если у нас в 2015 году пойдет первый газ, то вопрос необходимости повышать тарифы на газ, если мы будем иметь достаточно своего газа, отпадает автоматически. Именно это один из аргументов, который мы стараемся, чтобы услышал МВФ", ​​- отметил министр.

В то же время, он сообщил, что Украина готова обсуждать вариант замены требования о повышении цен на газ на другие требования.

"Мы ведем переговоры о том, чтобы требование о повышении тарифов на газ для населения поменяли на какие-то другие требования", - отметил Прасолов.

Напомним, президент Виктор Янукович с оптимизмом смотрит на возможность украинского правительства добиться в 2013 году соглашения с МВФ о предоставлении Украине кредита в размере $14,3 млрд.