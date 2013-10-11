Фюле заявляет, что Соглашение с ЕС не заключается за счет России
Еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле заявляет, что Соглашение об ассоциации ЕС с Украиной не заключается за счет России.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на круглом столе по вопросам европейской интеграции сегодня в Киеве.
“Чтобы не было ошибок: Соглашение об ассоциации не заключается за счет России. Напротив, Россия также получит очень большие преимущества от интеграции стран «Восточного партнерства» в более широкую европейскую экономику”, - сказал Фюле.
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Он отметил, что соглашение “не забирает вашу суверенность, соглашение усиливает вашу суверенность”.
“Наше виденье таково, что соглашение должно внести большой вклад в более долгосрочной перспективе для создания общего экономического пространства, как мы говорим - от Лиссабона до Владивостока на основе правил ВТО”, - добавил Фюле.