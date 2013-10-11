Обама и республиканцы не договорились о госдолге

"После обсуждения возможных дальнейших шагов никаких конкретных определений сделано не было. Президент рассчитывает на прогресс в переговорах сторон. Его целью остается обеспечить, чтобы мы исполняли свои обязательства, возобновили работу госучреждений и вернулись к вопросам о росте экономики, создании рабочих мест и укреплении среднего класса", — говорится в сообщении Белого дома.

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В четверг вечером президент встретился в Белом доме с делегацией республиканцев во главе со спикером палаты представителей Джоном Бейнером, сообщает РИА Новости.

Конгрессмены предложили санкционировать заимствования министерства финансов до 22 ноября, а в течение этого периода провести переговоры по сокращению дефицита и пересмотру налогов. После полуторачасовой встречи Бейнер и его коллеги не стали делать заявлений для прессы.

Как отмечает газета, несмотря на отказ президента, предложение республиканцев представляет собой существенный прорыв, поскольку позволяет возобновить переговоры по поводу деталей будущего соглашения.

Контролируемая республиканцами палата представителей отказалась принимать бюджет без пункта об отмене или переносе реализации реформы здравоохранения — одной из важнейших инициатив Обамы. Из-за этого с начала нового финансового года 1 октября финансирование госучреждений приостановилось. Конгресс также не повысил лимит заимствований, который составляет сейчас 16,7 триллиона долларов. Если он не будет повышен до 17 октября, США грозит дефолт.