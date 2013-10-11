Фюле прогнозирует 6% ежегодного роста ВВП Украины в случае ассоциации

Режим свободной торговли с Евросоюзом, который заработает в случае подписания Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, будет давать ежегодно прирост украинской экономике более 6%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле на круглом столе в Верховной Раде.

“Мы провели оценочное исследование, перед тем как мы начали проводить переговоры, и мы считаем, что ежегодный прирост ВВП (Украины - УНИАН) будет составлять больше чем 6%, если зона свободной торговли будет полностью внедрена”, - сказал Фюле.

Комиссар также отметил, что для украинских товаропроизводителей разработаны переходные положения, которые помогут украинской экономике адаптироваться для перехода на стандарты ЕС.

“Переговоры о механизмах либерализации предусматривают защиту экономики Украины, чтобы изменения не проходили слишком быстро”, - сказал Фюле.