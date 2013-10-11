Заседание Рады окончательно сорвалось

Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 14.00, когда пленарные заседания по пятницам обычно завершаются, в сессионном зале находился только один народный депутат - от ВО "Свобода".

Напомним, перед этим "свободовцы" развесили в Раде флаги и баннеры с символикой УПА, а представители ПР и КПУ покинули Раду в знак протеста.