Заседание Рады окончательно сорвалось
14:31, 11 октября 2013Политика
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Народные депутаты покинули сессионный зал Верховной Рады, где так и не состоялось пленарное заседание
Зал заседаний Верховной Рады
Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 14.00, когда пленарные заседания по пятницам обычно завершаются, в сессионном зале находился только один народный депутат - от ВО "Свобода".
Напомним, перед этим "свободовцы" развесили в Раде флаги и баннеры с символикой УПА, а представители ПР и КПУ покинули Раду в знак протеста.
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