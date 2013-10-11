Азаров обещает, что с соглашениями Украины и ТС сможет ознакомиться каждый

Премьер-министр Украины Николай Азаров пообещал, что отдельные соглашения Таможенного союза, к которым намерена присоединиться Украины, будут опубликованы для общественности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Азаров заявил, общаясь с пользователями социальной сети Фейсбук.

«Как только анализ соглашения будет закончен и по тем документам, по которым будет принято позитивное решение, они обязательно будут опубликованы для того, чтобы все промышленники могли с ними ознакомиться», - заверил премьер.

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При этом он напомнил, что сейчас все действующие документы размещены на сайте Евразийской комиссии.

«И те, у кого есть интерес, могут ознакомиться с содержанием этих документов», - сказал Азаров.