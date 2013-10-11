Азаров просит ЕС определиться с перспективами украинской ГТС

Об этом заявил Премьер-министр Николай Азаров на встрече с членом Европейской комиссии по вопросам энергетики Гюнтером Оттингером, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Три с половиной года решается вопрос модернизации нашей ГТС. Я задаю простой вопрос: она нужна России и ЕС? Ответьте на него. Или мы будем сами принимать решение о ее эксплуатации», - сказал Глава Правительства.

Он подчеркнул, что Украина хочет иметь гарантии от России по объемам прокачки газа, а от ЕС - по их закупке.

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По словам Николая Азарова, после подписания европейской Энергетической хартии Украина до сих пор не получила поддержки ЕС своей энергетической политики.

Вместе с тем Премьер-министр выразил удивление сложным ходом переговоров со Словакией по реэкспорту газа.

«Нам трудно понять, почему так трудно идут переговоры со Словакией. Словакия так же, как и мы, является членом Энергетического сообщества. Нерешенность этого вопроса ставит для нас вопрос о политике ЕС. Понятно, что любая задержка в этом вопросе затрудняет наши переговоры с Россией», - сказал Николай Азаров.

В свою очередь Гюнтер Оттингер отметил, что украинская ГТС является важной составляющей европейской энергетической системы, и ЕС готов к софинансированию ее модернизации. «Мы много дискутировали с нашими партнерами из Европейского инвестиционного банка, ЕБРР и МВФ касательно условий для предоставления кредитов. Мы хотим финансировать модернизацию украинской ГТС», - сказал еврокомиссар.

Он отметил, что увеличение Украиной собственной добычи углеводородов, в частности, из сланцевых месторождений, - это прекрасная возможность для привлечения долгосрочных инвестиций.

Вместе с тем Гюнтер Оттингер заверил, что Еврокомиссия будет настаивать на соблюдении всеми сторонами правил работы на газо-энергетическом рынке.