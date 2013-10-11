ПР и КПУ покинули зал Верховной Рады из-за развешанной символики УПА (фото)

В сессионном зале Верховной Рады Украины над рабочими местами депутатов от фракции ВО "Свобода" размещен баннер с надписью: "Слава Героям УПА! 14 октября - марш борьбы".

Фракции Партии регионов и КПУ покинули сессионный зал Верховной Рады в знак протеста против размещения баннера.

Как передает корреспондент УНИАН, член фракции Партии регоинив Виктор Тихонов сообщил журналистам, что фракция «Свобода» нарушает закон о Регламенте ВР, которым предусмотрено, что любую символику, кроме государственной, партии используют «только у себя, т.е. вне сессионного зала».

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«Здесь символика одна - Государственный флаг и герб Украины. А сегодня они весь зал завесили символикой УПА, а у нас другая точка зрения относительно этой символики» , - подчеркнул он.

Тихонов подчеркнул, что фракции ПР и КПУ вернутся в сессионный зал только после того, как будет снята эта символика. «Мы не зайдем в сессионный зал, пока они не заберут символику», - подчеркнул Тихонов.