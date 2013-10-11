Ситуация с Тимошенко разрешится в ближайшее время – Азаров

"Мы очень близки к разрешению этого вопроса... Ни у правительства, ни у Президента нет цели препятствовать подписанию Соглашения об ассоциации... Я не вижу никаких препятствий”, - заявил Азаров.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры по Соглашению об ассоциации в 2007 году, и завершили их в декабре 2011 года. 30 марта 2012 года стороны парафировали соглашение.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Украиной при условии решительных действий и ощутимого прогресса в реформе избирательного законодательства, решении проблемы избирательного правосудия и реформ в судебной сфере.

Подписание соглашения может состояться на Вильнюсском саммите “Восточного партнерства” 28-29 ноября этого года.

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Напомним, 4 октября 2013 года защитник Тимошенко Сергей Власенко обнародовал ее заявление, в котором она отметила, что готова выехать на лечение за границу. Он также сообщил о том, что представители Европарламента Александр Квасневский и Пет Кокс направили от своего имени заявление Президенту Украины о помиловании Тимошенко.

Виктор Янукович пока не комментировал этих сообщений, заявив только, что Украина уже практически завершила выполнение всех условий, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Сегодня, 11 октября, в Киеве депутат Европейского парламента Яцек Сариуш-Вольски заявил, что Украина не должна питать иллюзии, что Европейский Союз подпишет с ней Соглашение об ассоциации без освобождения Тимошенко.

Относительно выполнения Украиной условий ЕС, евродепутат сказал: «Основное условие, которое надо выполнить, - преодолеть избирательное правосудие и освободить Юлию Тимошенко. Я думаю, если этого не случится (не освободят Тимошенко – УНИАН), то ЕС может не подписать этого Соглашения (об ассоциации – УНИАН)».

«Об этом четко надо говорить. Потому что в Киеве еще есть какие-то иллюзии в этом плане. Оставляя политических оппонентов в тюрьме – это атака на демократию. Мы не сможем принять такую страну в европейское сообщество», - заявил Сариуш-Вольски.